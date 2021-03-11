Meteoroloji'den Doğu Karadeniz, Hakkari ve çevresine yoğun kar uyarısı! Yağmur da kuvvetli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporu geçti. Yoğun kar beklenen bölgeleri açıklayan Meteoroloji, bazı bölgelere de kuvvetli yağmur ve rüzgar uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Antalya’ nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Buralar dikkat!: Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Malatya, Elazığ, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor.
Buzlanma ve çığ uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.