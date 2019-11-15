Meteorolojiden çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

16 Kasım Cumartesi akşamına kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.