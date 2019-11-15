Meteorolojiden çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 16 Kasım Cumartesi gecesi ve sabah saatlerinde; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
16 Kasım Cumartesi akşamına kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
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Yağışların özellikle gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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16 Kasım Cumartesi hava durumu
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