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Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı
Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı
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