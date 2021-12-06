Meteorolojiden çok sayıda bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.