Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.