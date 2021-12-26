Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı yaptı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yer yer sağanak yağış ve sis etkili olacak. Öte yandan 'İstanbul'a kar geliyor' iddialarına da Orhan Şen'den yalanlama geldi. Şen, "Değişirse size haber veririm." dedi. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sıcaklık artıyor: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.