Meteoroloji'den bölge bölge sağanak ve fırtına uyarısı! Hızı 70 km'ye çıkacak
2020 yılının ilk gününde Meteoroloji'den alınan verilere göre başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde yağışlı hava hakim olacak. Ayrıca Marmara ve Kıyı Ege için yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızını ise 70 km'yi bulacak.
Türkiye'de bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.
İl il hava durumu tahmini şu şekilde: