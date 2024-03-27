Meteorolojiden bir çok ile sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart Çarşamba günü hava durumu raporuna göre İstanbul dahil birçok il gök gürültülü sağanak yağıştan etkilenecek. Marmara bölgesinin geneli için de toz taşınımı uyarısı yapıldı. İç Anadolu'da yağmur, Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.