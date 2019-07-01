Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde...
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