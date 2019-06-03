Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde 4 Haziran Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

18
Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı - Sayfa 2

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

28
Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı - Sayfa 3

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

38
Meteorolojiden bayramın ilk günü yağış uyarısı - Sayfa 4

4 Haziran Salı hava durumu

48