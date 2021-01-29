Meteoroloji'den alarm: Adıyaman ve çok sayıda kente yoğun kar geliyor!
Kar yağışı yurdun batı tarafından doğu yönüne geçiş yapıyor. Meteorolojinin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bitlis, Hakkari, Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara'da ise sağanak yağış etkili olacak. İşte bölge bölge ve İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra birçok ilde beklenen hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da sağanak: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Yoğun kar uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Buzlanmaya dikkat: Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.