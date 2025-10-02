BIST 11.220
Meteoroloji'den 7 kente sağanak ve fırtına uyarısı! Önleminizi alın...

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

