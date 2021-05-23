Meteoroloji'den 7 ile turuncu uyarı! Çok fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısına göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.