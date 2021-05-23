Meteoroloji'den 7 ile turuncu uyarı! Çok fena geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mayıs Pazar günü için turuncu uyarı verdi. Buna göre bugün Türkiye genelinde birçok ilde kuvvetli yağış etkili olacak. İşte son tahminler..
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre bugün birçok bölgede sağanak yağış var. Yeni hafta ile birlikte ise sıcaklıklar artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısına göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.