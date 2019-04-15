Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

Meteorolojiden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, salı günü Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt için beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimesi nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

16 Nisan Salı hava durumu

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