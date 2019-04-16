Meteoroloji'den 6 il için çok kritik uyarı! Sel-dolu-yıldırım tehlikesi
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların ve dolunun etkisi altında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bu sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.