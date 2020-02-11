Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz'de 12 Şubat Çarşamba gününden itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.