Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporlarına göre, 3 Eylül hava durumu ile ilgili yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak, çarşamba günü için 4 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye’nin iç bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı, diğer bölgelerde ise biraz daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle Hatay, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İşte yurt geneli beklenen hava durumu...