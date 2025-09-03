Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor...

Ancak, çarşamba günü için 4 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye’nin iç bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı, diğer bölgelerde ise biraz daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle Hatay, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Eylül hava durumu tahminleri.