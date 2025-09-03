BIST 10.662
Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika raporlarına göre, 3 Eylül hava durumu ile ilgili yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Ancak, çarşamba günü için 4 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye’nin iç bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı, diğer bölgelerde ise biraz daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle Hatay, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor... - Resim: 1

117
Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor... - Resim: 2

Ancak, çarşamba günü için 4 ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Türkiye’nin iç bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı, diğer bölgelerde ise biraz daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle Hatay, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Eylül hava durumu tahminleri.

217
Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor... - Resim: 3

317
Meteoroloji’den 4 ile yağış uyarısı! Sıcaklık normale dönüyor... - Resim: 4
417