Meteorolojiden 4 il için sarı alarm!
İZMİR’de, pazartesi akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca zaman zaman devam eden yağmur, çarşamba günü etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde gece başlaması beklenen sağanak yağışın çarşamba akşama kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
İZMİR’de, pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
111
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde bu gece başlaması beklenen sağanak yağışın yarın akşama kadar süreceğini belirtti.
211
Nisan ayı yağış ortalaması metrekarede 45.9 kilogram olan İzmir’de, bu sayının 9 Nisan Salı günü itibarıyla 26 kilogram olduğunu açıklayan İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlerinden Rüştü Kırbaş, yarın metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış beklendiğini söyledi.
311
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de beklenen hava durumu tehlike ve risklerini renklerle anlatan ve geçen aylarda hayata geçirdiği ‘meteo uyarı’ sistemi kapsamında, İzmir için ‘sarı alarm’ verdi.
411