Meteorolojiden 4 il için sarı alarm!

Nisan ayı yağış ortalaması metrekarede 45.9 kilogram olan İzmir’de, bu sayının 9 Nisan Salı günü itibarıyla 26 kilogram olduğunu açıklayan İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlerinden Rüştü Kırbaş, yarın metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış beklendiğini söyledi.