Meteoroloji'den 3 kritik uyarı birden! Rize, Artvin ve Hakkari'ye kar geliyor

Yüksek kesimlere kar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.