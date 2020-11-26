Meteoroloji'den 3 kritik uyarı birden! Rize, Artvin ve Hakkari'ye kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, Hakkari, Şırnak, Van ve Doğu Karadeniz'deki hava durumu dikkat çekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağmur, iç bölgelerde ise buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Yüksek kesimlere kar: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinden başlayacak şiddetini arttıracak... Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.