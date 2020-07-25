Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte yurt geneli son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteroloji ayrıca 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artacak
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.