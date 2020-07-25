Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteroloji ayrıca 3 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.