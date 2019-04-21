Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.