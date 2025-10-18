Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
MGM'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Rüzgar, güneyli yönlerden ara sıra orta kuvvette esiyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il beklenen hava durumu...