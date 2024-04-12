Meteorolojiden 2 bölgeye yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunda kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ riski konusunda uyardı.
Meteoroloji, hafta boyunca belirli bölgelerde sağanak yağışların ve rüzgarın etkili olacağını belirtti. Özellikle dağlık bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmakta.