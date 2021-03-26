Meteoroloji'den 14 ilde kar alarmı! Kalınlık 40 cm'yi bulacak
Meteoroloji, 14 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarıda, kar kalınlığının 20-40 cm arasında olabileceği belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, doğu kesimlerde görülmesi beklene kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.
Cumartesi gününe kadar sürecek
Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte 5 günlük hava durumu raporu...