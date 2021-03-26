Meteoroloji'den 14 ilde kar alarmı! Kalınlık 40 cm'yi bulacak

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, doğu kesimlerde görülmesi beklene kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.