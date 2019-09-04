Meteoroloji'den 13 il için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri,