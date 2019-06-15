Meteoroloji'den 11 il için sağanak yağış uyarısı! Çok fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve Niğde'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.