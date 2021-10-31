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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öte yandan 10 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte yapılan son tahminler...

Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı! Burada yaşayanlar dikkat!

Sıcaklık artıyor

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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