Meteoroloji yeniden uyardı! Bu bölgelerde kuvvetli yağış var! Alarm verildi
Yaz mevsiminin ortasında Türkiye aşırı yağıştan kaynaklı sellerle boğuşuyor. Meteorolojinin son uyarılarıyla beraber tekrar uyarılar yapılıyor. Hangi iller aşırı yağış etkisi altına gelecek? İşte Ağustos'un ikinci yarısında beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Doğu Karadeniz Bölgesi ile Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.
Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.08.2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yeni uyarı yapıldı
Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri için yeni bir uyarıda bulundu.