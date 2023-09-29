Meteoroloji ve uzmanlardan hafta sonu için kritik uyarı: "Vortex var tedbirli olunmalı"
İSTANBUL başta olmak üzere pek çok kentte sağanak yağış etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde de yağışın etkisini sürdüreceği bildirildi. Hafta sonu planı yapmadan önce hava durumuna göz atın. Özellikle sabah saatleri çok fena olacak. Uzman isim 'tedbirli olunmalı' dedi.
Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
Batı kesimlerde yağışla birlikte hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada metrekareye Arnavutköy'de 218, Çatalca'da 49,8, Silivri'de 42,5 ve Sancaktepe'de 32,5 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.