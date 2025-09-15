Meteoroloji ve uzmanlar uyarıyor! Yaz bitmeden lapa lapa kar yağacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.