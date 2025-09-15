Meteoroloji ve uzmanlar uyarıyor! Yaz bitmeden lapa lapa kar yağacak...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonuna doğru yurdun doğu kesimlerinde önemli hava değişikliklerinin yaşanacağını belirtti.
Yurt genelinde şu an mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hızla gerileyecek. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu ani soğumanın ise Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açması öngörülüyor.
YÜKSEK KESİMLER İÇİN KAR UYARISI
Uzman isim, İstanbul ve batı illeri için ise önemli bir soğuma ya da kar beklentisinin olmadığını vurguladı. Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Prof. Dr. Şen olası kar yağışının Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olacağını, şehir merkezlerinde ise yağışların yağmur şeklinde görüleceğini dile getirdi.
Bugün ise yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.