Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...
Tüm Türkiye'nin karla mücadelesi sürerken yağışın ne kadar devam edeceği merak ediyor. Bugün kar İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kayseri, Hakkari, Ordu'da etkili olmaya devam ediyor. Yeni haftada durum nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de önemli uyarılar yaptı. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporuna göre bugün Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı sürecek. Öte yandan kar yeni haftada da yüzünü gösterecek. Bugün İstanbul'da aralıklarla kar yağışı devam ederken Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
-Bugün Batıda yağış kesiliyor akşam İç Anadolu'da yağış kesiliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar var. Doğu Anadolu da kar devam ediyor.
-İstanbul'da bugün akşama kadar aralıklı yerel kar yağışı devam edecek. Akşamdan itibaren yağış kesiliyor Çarşamba akşamı yağmur ile geliyor. Sıcaklık gündüz 3 gece -3 C. Marmara'da sadece İstanbul Yalova Balıkesir hattında kar var.
-İstanbul'da kar kalınlıkları Sabiha da 20 Atatürk de 21 İst. Havaalanında 12 cm ölçülmüş. Şile de benim bulunduğum yerde (denizden 100m yüksek) 40cm. Güneş aralıklı kendini gösterecek. Rüzgar da fazla yok. Giyinip dolaşmak için bu kışın son fırsatı. Güneş gözlüğü takın.