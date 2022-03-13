Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! 40 cm kar var devamı gelecek mi? İstanbul, Balıkesir, Bursa...

-İstanbul'da kar kalınlıkları Sabiha da 20 Atatürk de 21 İst. Havaalanında 12 cm ölçülmüş. Şile de benim bulunduğum yerde (denizden 100m yüksek) 40cm. Güneş aralıklı kendini gösterecek. Rüzgar da fazla yok. Giyinip dolaşmak için bu kışın son fırsatı. Güneş gözlüğü takın.