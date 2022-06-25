Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! Çok fena geliyor çamur da yağacak İstanbul, Samsun, Rize, Bartın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre çok fena sağanak yağış geliyor ve yağışın yeni haftada devam edeceği bildirildi. Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. İç ve batı kesimlerde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı bildirilirken çok kuvvetli sağanak yağışın geldiği açıklandı.
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat: Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Bingöl, Muş, Ağrı, Hatay kıyıları ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar etkili olacak:Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.