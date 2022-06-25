Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! Çok fena geliyor çamur da yağacak İstanbul, Samsun, Rize, Bartın...

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.