Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'u 'Oraj' vuracak uyarısı! Uzmanından Çarşamba sonrası için 10 gün uyarısı
İSTANBUL başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak son yapılan tahminler ve üst üste yapılan uyarılara göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde hava bir anda değişecek. İstanbul'u 'oraj' vuracak ve 2 gün boyunca sürecek. Hava sıcaklığı 5-8 derece arası birden düşecek. Kerem Ökten, Çarşamba gününden itibaren 10 günlük uyarı yaptı. Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste uyarılar yapıldı.
Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak alınan son bilgilere göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava birden bire değişecek. Sıcaklıklar 5-8 derece düşecek, İstanbul'u 'oraj' vuracak ve iki gün boyunca sürecek. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise şehir şehir sayıp 10 gün boyunca olacakları haber verdi. Meteoroloji'den sonra AKOM'dan da uyarı geldi, işte detaylar...
Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'u Oraj Vuracak
26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor. (Oraj: İçerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isim.)
AKOM da uyardı: Çarşamba başlıyor
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili 5 günlük tahminini paylaştı. AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek. Yağış boyunca sıcaklıkların da 8 derece birden düşmesi bekleniyor.