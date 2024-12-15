Meteoroloji ve AKOM uyardı! 13 il için sarı alarm verildi: "Hazırlıklı ve tedbirli olun"
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre yeni hafta batı ve iç kesimlerde yağışlı başlıyor. MGM tarafından bugün için İstanbul, İzmir, Sakarya, Bursa dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
13 İL İÇİN SARI ALARM
MGM tarafından Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.