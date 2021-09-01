Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Listede 8 il var
Meteoroloji ve AFAD'dan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji yaptığı açıklamada; hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 4 dereceye kadar azalacağını ifade etti. AFAD da yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini belirterek, "Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" dedi.
Meteoroloji'den ve AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji "Kuvvetli Yağışlara Dikkat" notunu paylaşarak, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor" dedi.
Meteoroloji, "Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkat!" ifadelerini kullandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada öğle saatlerine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.