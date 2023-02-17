Meteoroloji uzmanları uyarınca herkes merak etti! İstanbul'da kar yağacak mı?
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şehirlere günlerdir kar uyarısında bulunuyor. Peki, geçtiğimiz günlerde kar yağışıyla her ilçesi beyaza bürünen İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanları "Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor" diye uyardı. Bu uyarı sonrası çok sayıda kişi "İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte son hava raporunun özetiyle beraber 'kar yağacak mı?' sorusunun cevabı ve Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu...
Bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Öte yandan birçok il için sarı uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt, Ardahan.