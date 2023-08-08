Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur gidiyor yağışlar geliyor! İşte 8-9-10-11-12 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelerde bugün itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova çevreleri, Hatay'ın sahil kesimi ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.