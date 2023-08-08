Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur gidiyor yağışlar geliyor! İşte 8-9-10-11-12 Ağustos haftalık hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı son hava durumu raporu yayımlandı. Ülke genelinde etkili olan sıcak havalar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz yer yer bulutlu iken Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerin ise haftayı az bulutlu geçirmesi bekleniyor.
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar ve Eyyam-ı bahur sıcakları yerini birçok bölgede sağanak yağışa bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelerde bugün itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova çevreleri, Hatay'ın sahil kesimi ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, ülkenin diğer bölgelerinde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklığın sabit kalacağı tahmin ediliyor.
Şiddetli rüzgar uyarısı
Kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısını yaptı.