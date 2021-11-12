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Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre bazı bölgelerde sıcaklık artıyor ve yağış bitiyor. Bir süre sis etkili olacak. Uzman isim Ahmet Uçar da önümüzdeki bir haftaya dikkat çekti.

Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Hava sıcaklığı:  Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Don uyarısı: Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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Meteoroloji uzmanı 'maalesef' diyerek açıkladı! Yağışlar bitti sisli hava geliyor

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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