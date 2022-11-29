Meteoroloji uyarmıştı! Kaş'ı sel vurdu hayat felç oldu: Ağaçlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı, denizin rengi değişti!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası Antalya'da beklenen yağmur gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkilerken sel meydana geldi. Kaş'ın caddeleri suyla doldu, Ağaçlar yıkıldı, araçlar mahsur kaldı, denizin rengi değişti.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
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İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117,4 kilogram olarak kaydedildi.
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Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı.
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Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı ve büfenin çatısı hasar gördü.
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