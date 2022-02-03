Meteoroloji uyarmıştı! Felaket haberleri art arda geldi Muğla, Çanakkale, Antalya'da son durum
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle Antalya, Çanakkale, Muğla da dereler taştı evler ve araçlar sular altında kaldı. Kentlerden gelen görüntüler inanılmaz işte son durum...
Geçtiğimiz hafta kar kabusu yaşayan Türkiye şimdi de aşırı yağışlarla mücadele ediyor. Birçok kentten taşkın, su baskını haberleri art arda geliyor.
Çanakkale'de çay taştı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dün akşamdan beri yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Aşırı yağış sebebiyle Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı taştı. İstinat duvarlarının yıkıldığı anlarda çok sayıda araç sular altında kaldı. Polis ve belediye ekiplerinin de dün gece boyunca çay kenarındaki araçların kaldırılması için anons yaptığı da ortaya çıktı.
Antalya'da ırmak kenarındaki restoran su altında kaldı
Antalya’nın Serik ilçesinde aşırı yağış, Köprüçayı Irmağı’nı taşırdı. Bir ev ve restoran sular altında kalırken bölgenin yazlık yer olarak kullanılmasından dolayı insanların olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.