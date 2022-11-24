Meteoroloji uyarmıştı beklenen kar başladı! Duyan oraya koştu
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a çıkarak kartopu savaşı yaptı.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.
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Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.
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Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular.
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