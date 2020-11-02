Meteoroloji uyardı yarın geliyor 3 gün sağanak yağış var işte son hava durumu
İSTANBUL başta olmak üzere 3 Kasım salı günü itibariyle yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi yağışlı hava konusunda uyardı.
Türkiye yeni haftaya yağışla başlıyor. Kasım ayının ilk haftası şiddetli yağmurla geçecek. Doğudan başlayan yağışlar etkisini genişleterek yurt geneline yayılacak. Megakent İstanbul’da yağmurlu hava yarın ( 3 Kasım) kendisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Karadeniz'de sağanak bekleniyor: Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ordu’nun doğusu ve oralara dikkat: Karadeniz'de yağışların Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.