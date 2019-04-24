Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkede sadece sağanak yağış değil toz taşınımı da gerçekleşecek.

Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor - Sayfa 1

Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor - Sayfa 3

Toz taşınımı uyarısı 

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı ve sağanak yağış geliyor - Sayfa 4

Hava sıcaklığı

Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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