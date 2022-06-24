Meteoroloji uyardı: Suriye ve Irak'tan toz yağacak! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Hatay'da kuvvetli yağış, Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu nedenle sel baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Fırtınanın hızının 75 kilometreye çıkması bekleniyor
Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Suriye ve Irak'tan toz yağacak
Bu hafta sonu Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da kuvvetli, Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.