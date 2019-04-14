Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor!

Marmara'da hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının tahmin edildiği belirtildi.