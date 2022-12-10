Meteoroloji uyardı sağanak ve fırtına geliyor! Saat verdi il il uyardı fena geliyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgarın arkasından kuvvetli yağışlarında gelmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı 80 km'yi buluyor. Rüzgarın; bugün Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrediyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...
Yapılan en son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak
Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.