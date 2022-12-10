Meteoroloji uyardı sağanak ve fırtına geliyor! Saat verdi il il uyardı fena geliyor

Yapılan en son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.