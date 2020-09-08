Meteoroloji uyardı! Kısa süreli ama çok kuvvetli olacak İstanbul da var

Sağanak yağış ve rüzgar

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleriyle İstanbul'un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.