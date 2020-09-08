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Meteoroloji uyardı! Kısa süreli ama çok kuvvetli olacak İstanbul da var

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Uzun süredir etkili olan aşırı sıcaklar bugün yerini bulutlu ve yer yer yağışlı bir havaya bırakıyor. Yetkililer kuvvetli rüzgar için de uyardı. Ayrıca İstanbul'da öğleden sonra özellikle Anadolu yakasında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Sağanak yağış ve rüzgar

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleriyle İstanbul'un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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