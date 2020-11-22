Meteoroloji uyardı! Kar geliyor fırtına, sağanak ve sel baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin geneli yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde 5 bölgede, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ayrıca, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.