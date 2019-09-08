Meteoroloji uyardı! İstanbul'un 2 ilçesi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerine dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.