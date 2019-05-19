Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 20 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.