Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor
Hava sıcaklıklarının 20 Mayıs Pazartesi günü iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 20 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.
18
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
28
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
38
20 Mayıs Pazartesi hava durumu
48