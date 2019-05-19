Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıklarının 20 Mayıs Pazartesi günü iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 20 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor - Sayfa 2

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor - Sayfa 3

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor - Sayfa 4

20 Mayıs Pazartesi hava durumu

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