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Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Meteoroloji; Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya sıcaklık uyarısı yaptı. Bu bölgelerde termometreler 40 dereceyi aşacak. Bunaltan sıcaklar hafta sonu yerini yağışlı hava dalgasına bırakacak. İşte 29 Haziran güncel hava durumu ve detaylar...

Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin haritasına göre yurdun büyük kısmı hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcaklarla mücadele edecek.

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Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek, yağışların süreceği Doğu Karadeniz Bölgesi ise yurdun en serin kısmı olacak. 

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Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası Marmara üzerinden yurda giriş yapacak.

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Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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