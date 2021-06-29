Meteoroloji uyardı hafta sonuna dikkat! Bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakıyor
Meteoroloji; Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya sıcaklık uyarısı yaptı. Bu bölgelerde termometreler 40 dereceyi aşacak. Bunaltan sıcaklar hafta sonu yerini yağışlı hava dalgasına bırakacak. İşte 29 Haziran güncel hava durumu ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin haritasına göre yurdun büyük kısmı hafta sonuna kadar bunaltıcı sıcaklarla mücadele edecek.
Bazı bölgelerde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar görülecek, yağışların süreceği Doğu Karadeniz Bölgesi ise yurdun en serin kısmı olacak.
Cumartesi gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası Marmara üzerinden yurda giriş yapacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.